Son Dakika Haberleri: İzmit'te kural tanımayan 3 iş yerine kapatma cezası
Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te kural tanımayan 3 iş yerine kapatma cezası

İzmit'te kural tanımayan 3 iş yerine kapatma cezası

1 saat önce

İzmit Belediyesi tarafından, caddelerde zorla broşür dağıtarak vatandaşları rahatsız eden 3 güzellik merkezine birer gün süre ile kapatma cezası verildi.

İzmit'te kural tanımayan 3 iş yerine kapatma cezası, System.String[]

İzmit Belediyesi tarafından, caddelerde zorla broşür dağıtarak vatandaşları rahatsız eden 3 güzellik merkezine birer gün süre ile kapatma cezası verildi.


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, caddelerde izinsiz broşür dağıtan vatandaşlara karşı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, daha önce defalarca ceza kesilmesine rağmen kural tanımayarak, caddelerde broşür dağıtıp vatandaşları rahatsız eden 3 iş yerine birer gün süreyle kapatma cezası verdi. Encümeni kararı gereğince kapatma cezası verilen iş yerlerinin kapılarına ekipler tarafından mühür vuruldu. Konuyla ilgili İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kent merkezinde vatandaşı rahatsız etmek suretiyle ısrarcı bir şekilde, mevzuata aykırı olarak broşür dağıtımına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın rahatı, huzuru ve esenliği için gerçekleştirdiğimiz denetimleri aynı titizlikle sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:17 Kaynak: İHA
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