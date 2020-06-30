İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

İZMİT'te, sahilde ve teknede gençlerin bir araya geldiği kutlamalarda, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı. Sahildeki kutlamada meşaleler yakıldı, teknede yapılan doğum gününde ise horon oynandı.

İzmit'te sahilde bir araya gelen gençler, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Sıcak yaz günlerinde sahilde toplananların, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. Sahilde dün akşam yapılan kutlamada, sosyal mesafe kuralı unutuldu. Birbirine sarılan genç kız ile erkek arkadaşının etrafında toplananlar, şarkılar söyleyerek, meşaleler yaktı.

İzmit'te teknede doğum günü kutlaması sırasında da maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Kiraladıkları tekne ile İzmit Körfezi'nde denize açılan gençler, horon ve çiftetelli oynadı.