Kuyumcudan 60 bin TL'lik hırsızlık! Kötü emellerine çocuğu da alet ettiler - Son Dakika

Kuyumcudan 60 bin TL'lik hırsızlık! Kötü emellerine çocuğu da alet ettiler

Son Güncelleme: 07.09.2023 10:45

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kuyumcudan 60 bin TL değerinde 16 yüzük çalınması olayına ilişkin 3'ü çocuk 4 kişi yakalandı. Şüpheli kadının yakalandığı araçta kaçırılan çocuk da bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuyumcudan 60 bin TL değerinde 16 yüzük çalınması olayına ilişkin 3'ü çocuk 4 kişi yakalandı. Şüpheli kadının yakalandığı araçta kaçırılan çocuk da bulundu.

Dün saat 13.30 sıralarında Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan kuyumcuda meydana gelen olayda 2 kadın ile 2 kız çocuğu kuyumcuya geldi. Kadınlar alışveriş bahanesiyle altınların fiyatını sorarak, tezgahtarı oyaladı. Tezgahtarın dikkatinin dağılmasıyla, kadının koltuğunun altına giren kız çocuğu yüzük tabelasını çaldı. Kız çocuğu ardından kapıya yöneldi. Kadınların da dışarıya çıkmasıyla kaşla göz arasında değeri 60 bin TL olan 16 yüzük çalan hırsılar otomobile binerek uzaklaştı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcuda akıllara zarar soygun! Kötü emellerine çocukları da alet ettiler

EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDILAR

Olaya ilişkin inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren S.P. ve yanındaki çocukları Düzce'de düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüpheli ile birlikte olaya karışan 3 çocuk da kimlik tespitlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Şüphelinin yakalandığı araçta bulunan K.P.'nın da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Kuyumcuda akıllara zarar soygun! Kötü emellerine çocukları da alet ettiler

Öte yandan, S.P.'nin yakalandığı araç içinde S.K. isimli çocuk da bulundu. S.K.'nın İzmir'de "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" konusuyla ilgili mağdur konumunda arandığı tespit edildi. Çocuğun gerekli işlemlerinin ardından yurda teslim edildiği bildirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.P. kuyumcu hırsızlığı suçundan, hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.P. ise aranması sebebiyle tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kuyumcudan 60 bin TL'lik hırsızlık! Kötü emellerine çocuğu da alet ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyumcudan 60 bin TL'lik hırsızlık! Kötü emellerine çocuğu da alet ettiler - Son Dakika
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