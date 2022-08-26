Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Komşusunu çırılçıplak soyup beyzbol sopasıyla döverek videoya aldı - Son Dakika
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Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Komşusunu çırılçıplak soyup beyzbol sopasıyla döverek videoya aldı

26.08.2022 09:48
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Komşusunu çırılçıplak soyup beyzbol sopasıyla döverek videoya aldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yasak aşk yaşadığı komşusunun kocası tarafından çırılçıplak soyulup beyzbol sopasıyla dövülen, o anların görüntüsüyle kendisine şantaj yapıldığını ve aracının gasp edildiğini öne süren bir adam polise gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına alırken öfkeli koca tutuklandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan M.Y., polis merkezine giderek komşusu F.Z. ile ilişkisi olduğunu, F.Z.'nin eşi H.Z.'nin ilişkilerini öğrenince kendisini çırılçıplak soyarak, beyzbol sopasıyla dövdüğünü, o anları cep telefonuyla kaydettiğini iddia etti.

ŞANTAJ YAPIP ARABASINI ALMIŞ

M.Y. ayrıca H.Z.'nin kendisine görüntülerle şantaj yaptığını, otomobilinin satışını bedelsiz olarak onun akrabası U.Y.'nin üzerine yaptığını ifade etti.

Eşiyle ilişkisi olan komşusunu beyzbol sopasıyla dövdü, otomobilini gasbetti

KADIN İLİŞKİ YAŞADIKLARINI REDDETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, H.Z. ile eşi F.Z. ve akrabaları U.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddetti. F.Z. ise M.Y. ile aralarında ilişki olmadığını söyledi. Yapılan incelemelerde ise araç satışının gerçekleştiği tespit edildi.

Eşiyle ilişkisi olan komşusunu beyzbol sopasıyla dövdü, otomobilini gasbetti

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Z. 'Gasp, şantaj, cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.Z. ve U.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Komşusunu çırılçıplak soyup beyzbol sopasıyla döverek videoya aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Komşusunu çırılçıplak soyup beyzbol sopasıyla döverek videoya aldı - Son Dakika
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