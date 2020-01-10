İzmit'te masaj salonuna fuhuş baskını - Son Dakika

İzmit'te masaj salonuna fuhuş baskını

İZMİT'te internet üzerinden reklam yaparak masaj salonunda fuhuş yaptırdığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İzmit'te, internet üzerinden reklam verilerek fuhuş yapıldığı iddia edilen masaj salonu polis tarafından takibe alındı. Salona müşteri olarak giden çok sayıda kişinin ifadesini alan ekipler, takibin tamamlanmasının ardından operasyon düzenledi. Operasyonda C.Ö., A.A. ve Ç.A. 'Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kadın emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişi bugün adliyeye sevk edildi.