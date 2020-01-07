İzmit'te, masaj salonuna fuhuş baskınında 4 tutuklama - Son Dakika
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İzmit'te, masaj salonuna fuhuş baskınında 4 tutuklama

6 saat önce

İzmit'te, masaj salonuna fuhuş baskınında 4 tutuklamaİzmit'te polis ekipleri, internetten reklam verilerek, masaj salonunda fuhuş yaptırıldığını belirleyip, baskın düzenledi.

İzmit'te, masaj salonuna fuhuş baskınında 4 tutuklama

İzmit'te polis ekipleri, internetten reklam verilerek, masaj salonunda fuhuş yaptırıldığını belirleyip, baskın düzenledi. Salonda gözaltına alınan, 3'ü kadın 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce İzmit'te masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine araştırma başlatıldı. Polis ekipleri, internet üzerinden reklam verildiğini ve masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit etti. Masaj salonuna baskın düzenleyen ekipler, A.B., S.S., F.E. ve E.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 3'ü kadın 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmit'te, masaj salonuna fuhuş baskınında 4 tutuklama

Polis, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:45 Kaynak: DHA
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