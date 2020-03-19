İzmit'te metruk binada yangın - Son Dakika
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İzmit'te metruk binada yangın

6 saat önce

İZMİT'te metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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İZMİT'te metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmit Veliahmet Mahallesi Hasan Elbeyoğlu Sokak üzerindeki 2 katlı metruk bir binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Feridun A.'ya ait olduğu öğrenilen metruk binada çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Çevredekiler korku dolu anlar yaşarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yangının çıkış nedeni belirlenemezken, soruşturma sürüyor.


- İzmitkocaeli
İtfaiye, Sabah, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:33 Kaynak: DHA

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