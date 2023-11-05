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İzmit'te Motosiklet Kazası: Hukuk Fakültesi Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

İzmit'te Motosiklet Kazası: Hukuk Fakültesi Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 05.11.2023 10:44

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir hukuk fakültesi öğrencisi, satın aldığı motosikletiyle refüje çarptıktan sonra hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği yerde yapılan incelemeler sonucunda öğrencinin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde önceki gün satın aldığı motosikletiyle refüje çarpan hukuk fakültesi öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, D-100 kara yolu İzmit Seka Tünel çıkışı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Boyacı (23) idaresindeki 16 AUR 995 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan Boyacı, hareketsiz şekilde yerde kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerine yapılan tetkiklerde Boyacı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Boyacı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Öte yandan, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Boyacı'nın, önceki gün satın aldığı motosikletiyle kaza yaptığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmit'te Motosiklet Kazası: Hukuk Fakültesi Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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