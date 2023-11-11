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İzmit'te müzisyenin sahne aldığı eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika

İzmit'te müzisyenin sahne aldığı eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi

11.11.2023 02:24

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde müzisyen Derya Bedavacı'nın sahne aldığı bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı. Olayın ardından polis inceleme başlattı ve kaçan saldırganlardan bazıları gözaltına alındı.

Derya Bedavacı'nın sahne aldığı eğlence mekanına silahlı saldırı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde müzisyen Derya Bedavacı'nın sahne aldığı, eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.
Olay, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarında bulunan, 41Burda Alışveriş Merkezindeki, eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, müzisyen Derya Bedavacı'nın sahne aldığı esnada kimliği belirsiz kişiler tarafından, eğlence mekanına silahlı saldırı düzenledi. Panikleyen vatandaşlar masala ve sandalyeleri kendine siper etti. Saldırganlar araçla bölgeden kaçarak uzaklaşırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Polis, eğlence mekanında incelemelerde bulundu.Öte yandan, kaçan saldırganlardan gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Ömer, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te müzisyenin sahne aldığı eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit'te müzisyenin sahne aldığı eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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