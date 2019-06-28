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İzmit'te nostalji zamanı

1 saat önce

İzmit Belediyesi, şehrin kurtuluş etkinlileri kapsamında hazırladığı programlarla vatandaşları geçmişe yolculuk yaptırıyor.

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İzmit Belediyesi, şehrin kurtuluş etkinlileri kapsamında hazırladığı programlarla vatandaşları geçmişe yolculuk yaptırıyor.

Kent genelinde gerçekleştirilen kurtuluş anma etkinliklerden biri de Belsa Plaza önündeki Sabri Yalım Parkı'nda gerçekleşti. 40-50 yıl öncesine kadar İzmit'in sembollerinden biri olarak kabul edilen faytonların da yer aldığı sergi ile vatandaşlar geçmişe yolculuk yaptı. Belediyenin deposunda bulunan 2 adet fayton gerekli bakımdan sonra Sabri Yalım Parkı'nda sergilenmeye başlandı. Yaklaşık yarım asır önce İzmit'te ulaşım aracı olarak kullanılan faytonların yanı sıra aynı yerde eski faytonlu İzmit fotoğrafları da sergilendi. Serginin birkaç gün daha parkta kalacağını belirten belediye yetkililer, "İzmit'in 98.kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu sergi ile vatandaşlarımızı geçmişe götürmek istedik. Dönemin ulaşım araçlarından olan faytonları hem hatırlatmak hem de gençlerimize tanıtmak istedik" dediler. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
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