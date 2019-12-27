İzmit'te nostaljik kartpostal kültürü yeniden canlanıyor - Son Dakika

İzmit Belediyesi telefon ve internetin yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tutan kartpostal kültürünü yeni yılda yeniden canlandıracak.



İzmit Belediyesi tarafından bastırılan kartpostal ve kişiye özel pulları 30-31 Aralık tarihlerinde belediye meydanın kurulacak PTT standıyla birlikte vatandaşlar sevdiklerine gönderebilecek.



Ücretsiz olarak gönderilecek



Vatandaşlar, Tarih İzmit Evleri, İzmit Saat Kulesi, Tren Garı, Fevziye Camii gibi tarihi yerlerin görsellerinin bulunduğu fotoğrafların yer aldığı kartpostalları belediye meydanında kurulacak PTT standı aracılığı ile sevdiklerine ücretsiz olarak gönderebilecek. Eski heyecanların ve o eski tatlı duyguların bir kez daha yaşanacağı bu etkinlikte insanlar sevdiklerini mutlu etme fırsatı yakalayacak.



Sevdiklerinizin adresini almayı unutmayın



Sevdiklerine bu nostaljik hediye olan kartpostalları yollamak isteyen vatandaşlar kartpostalların arkasına isim, soy isim, alıcı isimi ve alıcı adresi yazmaları gerekiyor. Bu nedenle belediye yetkilileri bu nostaljik etkinliğe katılacak vatandaşların sevdiklerinin açık adreslerini mutlaka not alıp getirmeleri gerektiğini belirttiler. - KOCAELİ