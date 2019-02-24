İzmit'te Öğrenciler Bisikletlerine Kavuştu

"Haydi Bisikletle Okula" sloganıyla yola çıkan İzmit Belediyesi 50'nci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki 153 öğrencinin daha hayalini gerçekleştirdi.

"Haydi Bisikletle Okula" sloganıyla yola çıkan İzmit Belediyesi 50'nci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki 153 öğrencinin daha hayalini gerçekleştirdi.



İzmit Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen bisiklet dağıtım törenlerinden biride İzmit'te 50'nci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda gerçekleşti. Okulun konferans salonunda gerçekleşen törene İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, okul müdürü Gökhan Dumrul, okul aile birliği başkanı Seher Yıldız, velileri ve öğrenciler katıldı. Bisiklet dağıtım töreni 5/A sınıfından Eslem Berra Keskin'in "Spor" adlı şiiriyle başlarken oldukça renkli görüntüler oluştu. Bisiklet dağıtım töreninde ilk olarak konuşan okul müdürü Gökhan Dumrul, "Çocukların yüzündeki bu heyecan Nevzat Başkanımızın yüzündeki heyecan ile örtüşüyor. Biz aile olarak çocukların yüzünde tebessüm oluşturuyorsak görevimizi yapıyoruz demektir. Nevzat başkanımızda 10 yıldır çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturuyor. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.



Ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Bisiklet sağlıktır, eğitimdir, çevredir ve ekonomidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş medeniyetler seviyesini işaret etmişti. Fakat lafta kaldığı çok dönem yaşandı. Avrupa 40-50 yıl öncesinden bisiklete binmeye başladı. Bisiklet benim 10 yıl önceki projemdi. O zaman benimle dalga geçmişlerdi fakat biz çok şükür bisikleti belli bir noktaya getirdik. İzmit'te bisikletle yolculuk sayısı artarak devam ediyor" diye konuştu. - KOCAELİ

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