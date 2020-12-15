İzmit'te öldürülen köpekler için hayvanseverlerden tepki - Son Dakika

İzmit'te öldürülen köpekler için hayvanseverlerden tepki

15.12.2020 13:06

- İzmit'te öldürülen köpekler için hayvanseverlerden tepki Belediye binası önüne gelerek sorumluların hesap vermesini istediler İzmit'te sokak köpeklerinin iğne ile öldürülmesi sonucu belediye binası önüne gelerek basın açıklaması yapan hayvan hakları dernekleri temsilcileri, olayın...

- İzmit'te öldürülen köpekler için hayvanseverlerden tepki

Belediye binası önüne gelerek sorumluların hesap vermesini istediler

KOCAELİ - İzmit'te sokak köpeklerinin iğne ile öldürülmesi sonucu belediye binası önüne gelerek basın açıklaması yapan hayvan hakları dernekleri temsilcileri, olayın sorumlarını hesap vermeye davet etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde 3 sokak köpeğinin iğne ile öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor. Olayın ardından İzmit Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ndeki tüm personelin açığa alındığını duyurulmuştu. Kocaeli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyelerinin suç duyurusunda bulunduğu olayın ardından açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise olayın kasten gerçekleştirilmediğini, yürütülen soruşturmanın sonucuna göre gerekenin yapılacağını belirtmişti. Yapılan açıklama ve alınan kararların yeterli olmadığını düşünen hayvan hakları dernekleri temsilcileri ise belediye binası önüne gelerek yaptıkları basın açıklaması ile olayın sorumlularının hesap vermesini talep ettiler.

"Verdikleri koordineli çalışma sözleri tutulmamıştır"

Köpeklerin öldürülmesi olayında gerçek sorumluların hesap vermesi gerektiğini dile getiren hayvanser Selma Platin Pek, "Olaydan sonraki süreçte, anlaşılmıştır ki Yahya Kaptan'da yapılan bu eylem aslında İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı çalışmanın gözler önüne serildiği andır. Verdikleri koordineli çalışma sözleri tutulmamıştır. Bizi aldatmışlar, kandırmışlar ve arkamızdan iş yapmışlardır. Bu noktadan sonra Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya'nın, ne de Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan'ın benim haberim yoktu, bilmiyordum deme hakları yoktur" dedi.

"50 köpeği katledip gömdünüz mü?"

Kaybolan 50 köpeğin nerede olduklarını bilmedikleri söyleyen Pek, "Günlerdir İzmit'in mualif bölgelerinden aldığınız en az 50 köpeğimiz nerede. Bu köpeklerin yerini açıklamak zorundasınız. Bu 50 köpeği katledip gömdünüz mü? Tüm ekibi açığa aldığınız, Mehmet Çetinkaya neden görevinde? Yıllarda çalıştığımız ekipte ve bir sorun yaşamadığımız ekipteki suçsuz insanlar da görevden şuanda alınmıştır. O şahısların biz görevine iadesini istiyoruz. Çünkü biz onlarla zaten uyum içerisinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İzmit'te öldürülen köpekler için hayvanseverlerden tepki
İzmit'te öldürülen köpekler için hayvanseverlerden tepki
İzmit'te öldürülen köpekler için hayvanseverlerden tepki
İzmit'te öldürülen köpekler için hayvanseverlerden tepki
İzmit'te öldürülen köpekler için hayvanseverlerden tepki
İzmit'te öldürülen köpekler için hayvanseverlerden tepki
İzmit'te öldürülen köpekler için hayvanseverlerden tepki
İzmit'te öldürülen köpekler için hayvanseverlerden tepki

İzmit Belediyesi, Hayvan Hakları, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit'te öldürülen köpekler için hayvanseverlerden tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Klaas Jan Huntelaar sezon sonunda futbolu bırakacak Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personel için yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Yakınları sinir krizi geçirdi Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması Cadde ortasında ilginç anlar! Köpek gezdirir gibi 'Kaz' gezdirdi, görenleri şaşkınlığa uğrattı
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi         
14:07
Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı         
13:30
Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak         
13:21
Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var         
12:46
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronavirüs hastası kendisini tanımayınca maskesini indirdi Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronavirüs hastası kendisini tanımayınca maskesini indirdi         
12:17
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı         
11:01
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri         
10:18
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti         
10:11
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 14:32:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit'te öldürülen köpekler için hayvanseverlerden tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei