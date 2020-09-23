İzmit'te, ormanda yetiştirilen 371 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

İZMİT'te, jandarmanın gözaltına aldığı 2 kişinin evlerinde yapılan aramada 214 gram esrar ile ormanlık alana ektikleri 371 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit Yassıbağ Mahallesi Kurubaraj mevkisinde ormanlık alan içerisinde kenevir ekili olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, kenevirleri ekenlerin B.D. ve İ.T. olduğunu belirledi. 2 kişi gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada 214 gram esrar ele geçirildi. Ormanlık alana ekilen 371 kök Hint keneviri ise imha edilmek üzere söküldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.