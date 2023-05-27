Hyundai fabrikasında yangın! Üretim durdu, çalışanlar kendini dışarı attı - Son Dakika
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Hyundai fabrikasında yangın! Üretim durdu, çalışanlar kendini dışarı attı

27.05.2023 10:20

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Hyundai fabrikasında bulunan trafoda yangın çıktı. Alevler gökyüzüne kadar yükselirken, fabrikada üretim durdu.

Yangın, İzmit ilçesi Alikahya'da bulunan Hyundai fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen alevler büyük korkuya sebep oldu. Hyundai fabrikasında üretim dururken, çalışanlar kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.

ÜRETİM DURDU

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Herhangi bir yaralanma olayının yaşanmaması rahat nefes aldırdı. Yangın sebebiyle üretim dururken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmit'te otomobil fabrikasında yangın - Hyundai'de üretimi durduran yangın
İzmit'te otomobil fabrikasında yangın - Hyundai'de üretimi durduran yangın
İzmit'te otomobil fabrikasında yangın - Hyundai'de üretimi durduran yangın
Kaynak: İHA
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Son Dakika Otomobil Hyundai fabrikasında yangın! Üretim durdu, çalışanlar kendini dışarı attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hyundai fabrikasında yangın! Üretim durdu, çalışanlar kendini dışarı attı - Son Dakika
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