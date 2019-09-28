İzmit'te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü (1)
1 saat önce
İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda 2 TIR, bir otomobil ve bir çekicinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:12 Kaynak: DHA
İZMİT'te, TEM Otoyolu
'nda 2 TIR, bir otomobil ve bir çekicinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bekirdere rampası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara
istikamete giden otomobil yolda durunca arkadan gelen 2 TIR da durdu. Bu sırada arkalarından gelen bir çekici, TIR ve otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde yaşamını kaybetti. Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale etti. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.
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