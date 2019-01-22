Son Dakika Haberleri: İzmit'te Park Bahçe Çalışmaları Devam Ediyor

İzmit'te Park Bahçe Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

İzmit'te park yapımı ve çevre düzenlenme çalışmaları hız kesilmeden devam ediliyor.

İzmit'te Park Bahçe Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
İzmit'te park yapımı ve çevre düzenlenme çalışmaları hız kesilmeden devam ediliyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin dört bir yanındaki parklarda sık sık bakım onarım çalışması yapılıyor. İzmit'in 52 mahalle ve 50 köyünde toplam 526 adet park bulunduğunu söyleyen yetkililer, "Bu parklarda eksiklik olmaması için çalışıyoruz. Ekiplerimiz, parklarda oluşan olumsuzluklara anında müdahale etmektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak 820 bin metrekarelik yeşil alanda periyodik temizliklerin yanı sıra kaynak, ahşap, aydınlatma, su tesisat bakım ve onarım çalışması gerçekleştirerek vatandaşlarımızın park ve yeşil alanlardan en verimli şekilde yararlanmaları sağlanmaktadır. Park ve yeşil alanlarda yılda en az 4 kez tırpan, 2 defa da yabani ot ilaçlamasıyla budama çalışması yapılmaktadır. 1 yıl içerisinde kentin dört bir yanına 30 bin 237 adet bitki dikim ve dağıtımı yapıldı" dediler. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:03 Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel
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