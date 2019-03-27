Son Dakika Haberleri: İzmit'te Parklarda Sürekli Bakım Yapılıyor

İzmit'te Parklarda Sürekli Bakım Yapılıyor

1 saat önce

İzmit'teki parklarda sık sık bakım onarım çalışması yapılıyor.

İzmit'te Parklarda Sürekli Bakım Yapılıyor, System.String[]
İzmit'teki parklarda sık sık bakım onarım çalışması yapılıyor.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince parklardaki eksikler kısa sürede gideriliyor. Yetkililer, şehrin dört bir yanındaki park ve yeşil alanlarda sert zemin tamiratı, aydınlatma ve salama sistemlerinin, bank, kamelya, oyun grupları, korkulukların bakım onarımlarını yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Parklarda tek bir sorun olmamasına büyük önem veriyoruz" dediler. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:33 Kaynak: İHA

İzmit, Güncel
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