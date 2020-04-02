İzmit'te polisten 'evde kal' uyarısı - Son Dakika

İZMİT'te, polis kente giren araçları tek tek durdurarak sürücüleri ve yolcuları koronavirüs salgını nedeniyle gerekmedikçe dışarı çıkmamaları, evde kalmaları yönünde uyardı.

İzmit'te polis ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında Ömer Türkçakal Bulvarı'nda denetim yaptı. Maske ve eldiven takarak görev yapan polisler, Gölcük istikametinden gelerek İzmit'e giren tüm araçları durdurarak, sürücülere neden evden çıktıklarını ve nereye gittiklerini sordu. Denetim sırasında toplu taşıma araçlarının kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşıyıp taşımadıkları da kontrol edildi. Polis, sürücülere ve araçlarda bulunanlara koronavirüs salgını nedeniyle gerekmedikçe dışarı çıkmamaları, maske ve eldiven kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.