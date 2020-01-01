İzmit'te 'retrobüs' konseri - Son Dakika
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İzmit'te 'retrobüs' konseri

6 saat önce

İzmit'te 'Retrobüs' konseriİZMİT'te, yeni yıla 'Retrobüs' grubunun konseriyle eğlenerek girenler ardından kıvılcım gösterisini izledi.

İzmit'te 'Retrobüs' konseri

İZMİT'te, yeni yıla 'Retrobüs' grubunun konseriyle eğlenerek girenler ardından kıvılcım gösterisini izledi.

İzmit Belediyesi önündeki meydanda kurulan sahnede Retrobüs konser verdi. Retrobüs grubu, sahne performansları ve söyledikleri şarkılarla izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Konser sırasında, sahnede kurulan platformdan izleyenlerin üzerine yapay kar püskürtüldü. Yeni yılın karşılandığı geri sayımın ardından yapılan kıvılcım gösterisi güzel görüntülere sahne olurken, bazı vatandaşlar gökyüzüne balon göndererek dilek diledi.

İzmit'te 'retrobüs' konseri

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:20 Kaynak: DHA
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