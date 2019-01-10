Son Dakika Haberleri: İzmit'te Rüzgar Binanın Çatısını Uçurdu

İzmit'te Rüzgar Binanın Çatısını Uçurdu

55 dakika önce

İzmit'te etkili olan rüzgar nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı uçarak yan tarafta bulunan binanın üzerine düştü.

İzmit'te Rüzgar Binanın Çatısını Uçurdu, System.String[]
İzmit'te etkili olan rüzgar nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı uçarak yan tarafta bulunan binanın üzerine düştü.

Olay sabah saatlerinde Cedit Mahallesi Tepeli Sokak üzerinde meydana geldi. Şiddetli esen rüzgar, kimsenin oturmadığı 3 katlı bir binanın çatısının uçmasına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle havalanan çatı, büyük bir gürültüyle yan tarafta bulunan bir binanın üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerin olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. İki binanın çatısında hasar meydana gelirken, enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:13 Kaynak: DHA

Sabah, İzmit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!

Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:08:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit'te Rüzgar Binanın Çatısını Uçurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]