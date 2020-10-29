İzmit'te Sabiha Gökçen'in manevi oğlunun katkılarıyla Atatürk Müzesi açıldı - Son Dakika

İZMİT Belediyesi tarafından, Sabiha Gökçen'in manevi oğlu Araştırmacı Yazar Eriş Ülger'in katkılarıyla açılan Atatürk Müzesi, ziyaretçi kabulüne başladı.

İzmit Belediyesi tarafından Akçakoca Mahallesi'nde bulunan tarihi Yeşil Konak, Sabiha Gökçen'in manevi oğlu tarihçi-yazar Eriş Ülger'in özel koleksiyonu ve arşivindeki eserler ile Atatürk Müzesi'ne dönüştürüldü. İçerisinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün özel eşyalarının yanı sıra Zübeyde Hanım'a ait 5, Latife Hanım'a ait 21, Sabiha Gökçen'e ait 10, Fikriye Hanım'a ait 23, Makbule Atadan ve Afet İnan'a ait 4 objenin olduğu müzede 400'den fazla eser bulunuyor. Atatürk Müzesi'nde sergilenen eserler, Kurtuluş Savaşı öncesi ve Kurtuluş Savaşı dönemi ile birlikte Cumhuriyet dönemini, bayramları ve inkılapları tarihi bir bakış açısıyla gözler önüne seriyor. Tarihi konaktaki müze içerisinde 4 sergi odası, 2 film gösterim odası, müzeyi gezemeyecek engelli kişiler için bodrum katta 360 derece sanal tur odası, geçici sergi odası ve bir hediyelik eşya satış ofisi yer alıyor.