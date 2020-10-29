İzmit'te Sabiha Gökçen'in manevi oğlunun katkılarıyla Atatürk Müzesi açıldı - Son Dakika

İzmit'te Sabiha Gökçen'in manevi oğlunun katkılarıyla Atatürk Müzesi açıldı

29.10.2020 17:15
İzmit'te Sabiha Gökçen'in manevi oğlunun katkılarıyla Atatürk Müzesi açıldı, System.String[]

İZMİT Belediyesi tarafından, Sabiha Gökçen'in manevi oğlu Araştırmacı Yazar Eriş Ülger'in katkılarıyla açılan Atatürk Müzesi, ziyaretçi kabulüne başladı.

İZMİT Belediyesi tarafından, Sabiha Gökçen'in manevi oğlu Araştırmacı Yazar Eriş Ülger'in katkılarıyla açılan Atatürk Müzesi, ziyaretçi kabulüne başladı.

İzmit Belediyesi tarafından Akçakoca Mahallesi'nde bulunan tarihi Yeşil Konak, Sabiha Gökçen'in manevi oğlu tarihçi-yazar Eriş Ülger'in özel koleksiyonu ve arşivindeki eserler ile Atatürk Müzesi'ne dönüştürüldü. İçerisinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün özel eşyalarının yanı sıra Zübeyde Hanım'a ait 5, Latife Hanım'a ait 21, Sabiha Gökçen'e ait 10, Fikriye Hanım'a ait 23, Makbule Atadan ve Afet İnan'a ait 4 objenin olduğu müzede 400'den fazla eser bulunuyor. Atatürk Müzesi'nde sergilenen eserler, Kurtuluş Savaşı öncesi ve Kurtuluş Savaşı dönemi ile birlikte Cumhuriyet dönemini, bayramları ve inkılapları tarihi bir bakış açısıyla gözler önüne seriyor. Tarihi konaktaki müze içerisinde 4 sergi odası, 2 film gösterim odası, müzeyi gezemeyecek engelli kişiler için bodrum katta 360 derece sanal tur odası, geçici sergi odası ve bir hediyelik eşya satış ofisi yer alıyor.

'ATATÜRK'ÜN ANITKABİR'DE BİLE GÖREMEYECEĞİNİZ ÖZEL EŞYALARI VAR'Müzenin açılışında konuşan araştırmacı yazar Eriş Ülger, "İçeride Atatürk'ü tanıyacaksınız. Atatürk'ün kullandığı eşyaları tanıyacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar mütevazı bir hayat sürdüğünü göreceksiniz. İddia ediyorum, burada Atatürk'ün Anıtkabir'de bile göremeyeceğiniz özel eşyaları var. Kendisine armağan edilen birtakım objeler var. Bunların içerisinde bir obje var ki bunu manevi annem Sabiha Gökçen bana gözyaşları ile emanet etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Temmuz 1938 günü Savarona yatında Doktor Fissinger'in izniyle içmiş olduğu kahve fincanının telvesiyle kendisini göreceksiniz. Bu Atatürk'ten bana, benden de İzmit'e kalacak en büyük mirastır" dedi."ATATÜRK'ÜN MANEVİ HATIRASINI, ONUN ŞAHSİ EŞYALARIYLA YAŞATALIM DEDİK"Konuşmasında Eriş Ülger'e teşekkür eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Değerli büyüğümüz Sayın Eriş Ülger, bugün bize gerçekten çok önemli bir konuda öncülük ediyor. Biz daha önce Valiliğimiz ile birlikte, bu müzeyi kısa süreli de olsa, tren garında belli eserlerin sergilendiği şekilde açmıştık. Binlerce insan geldi, ziyaret etti. İnsanlar doyamadı. Daha çok insan gelmek istedi. Biz de Sayın Eriş Ülger'e, gelip, bize öncülük etmesi ve bu müzeyi bu kente uzun süreli kazandırmamız, kalıcı hale getirmemiz yönünde ricada bulunduk. Biz Atatürk'ün manevi hatırasını, onun şahsi eşyalarıyla güzel bir tarihi evimizde yaşatalım dedik. Sağ olsun, bize güvendi ve bizi kırmadı. Büyük bir dayanışma göstererek, uhdesinde bulunan Atamıza, annesine, eşine ve daha birçok kahramanımızın şahsi eşyalarını bize emanet etti. Burada, bu kalıcı müzenin hayata geçmesinde büyük emeği ve büyük güveni oldu. Bizler, dünyanın en zengin Atatürk Müzesi'ni İzmit Belediyesi olarak, İzmit'e, İzmitlilere kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

İzmit'te Sabiha Gökçen'in manevi oğlunun katkılarıyla Atatürk Müzesi açıldı
İzmit'te Sabiha Gökçen'in manevi oğlunun katkılarıyla Atatürk Müzesi açıldı
İzmit'te Sabiha Gökçen'in manevi oğlunun katkılarıyla Atatürk Müzesi açıldı
İzmit'te Sabiha Gökçen'in manevi oğlunun katkılarıyla Atatürk Müzesi açıldı
İzmit'te Sabiha Gökçen'in manevi oğlunun katkılarıyla Atatürk Müzesi açıldı
İzmit'te Sabiha Gökçen'in manevi oğlunun katkılarıyla Atatürk Müzesi açıldı
İzmit'te Sabiha Gökçen'in manevi oğlunun katkılarıyla Atatürk Müzesi açıldı
İzmit'te Sabiha Gökçen'in manevi oğlunun katkılarıyla Atatürk Müzesi açıldı
İzmit'te Sabiha Gökçen'in manevi oğlunun katkılarıyla Atatürk Müzesi açıldı
İzmit'te Sabiha Gökçen'in manevi oğlunun katkılarıyla Atatürk Müzesi açıldı
İzmit'te Sabiha Gökçen'in manevi oğlunun katkılarıyla Atatürk Müzesi açıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Sabiha Gökçen, Eriş Ülger, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmit'te Sabiha Gökçen'in manevi oğlunun katkılarıyla Atatürk Müzesi açıldı - Son Dakika

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