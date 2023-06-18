İzmit'te sağanak; dereler taştı, caddeler su altında kaldı - Son Dakika
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İzmit'te sağanak; dereler taştı, caddeler su altında kaldı

18.06.2023 15:06

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından etkili olan sağanak yağış, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hayatı felç etti. Sağanak nedeniyle dere taştı, caddeler ise göle döndü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanakta dere taşması sonucu cadde su altında kaldı. İzmit'te sabah saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle, Bekirpaşa Mahallesi Kuşak Sokak üzerindeki bir dere taştı.

CADDE GÖLE DÖNDÜ

Kentin en işlek caddelerinden olan Turan Güneş Caddesi su altında kaldı. Kentin çeşitli noktalarında da su baskınları oldu. Ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

METEOROLOJİ SARI KODLU UYARI YAYINLAMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün Kocaeli, Düzce ve Sakarya'nın da dahil olduğu 28 kenti sarı kodla uyarmıştı. Vatandaşlardan su baskınlarına karşı önlem almaları istenmişti.

İşte kentin son hali:

İzmit'te sağanak; dere taştı, cadde su altında kaldı
İzmit'te sağanak; dere taştı, cadde su altında kaldı
İzmit''''''''''''''''''''''''''''''''te sağanak; dere taştı, cadde su altında kaldı
İzmit''''''''''''''''te sağanak; dere taştı, cadde su altında kaldı
İzmit''''''''te sağanak; dere taştı, cadde su altında kaldı
İzmit''''te sağanak; dere taştı, cadde su altında kaldı
İzmit''te sağanak; dere taştı, cadde su altında kaldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Ademi Beşer: İzmit’te de CHP li belediye var Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
  • özcan özdemir: izmirliler hic chp ye suc bulmayin denizlide akp var allah afat verdmi bu partiye bakmaz gecen haftalarda afyon denizli cardak yolunda araclari sel yuttu toprak altinda arac kaldi Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
  • Arzum Baskara: Izmirli yorumlari gelsinnn Cevap Yaz 0 9 Yayından Kaldır
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