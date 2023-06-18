İzmit'te sağanak; dereler taştı, caddeler su altında kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanakta dere taşması sonucu cadde su altında kaldı. İzmit'te sabah saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle, Bekirpaşa Mahallesi Kuşak Sokak üzerindeki bir dere taştı.

CADDE GÖLE DÖNDÜ

Kentin en işlek caddelerinden olan Turan Güneş Caddesi su altında kaldı. Kentin çeşitli noktalarında da su baskınları oldu. Ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

METEOROLOJİ SARI KODLU UYARI YAYINLAMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün Kocaeli, Düzce ve Sakarya'nın da dahil olduğu 28 kenti sarı kodla uyarmıştı. Vatandaşlardan su baskınlarına karşı önlem almaları istenmişti.

İşte kentin son hali: