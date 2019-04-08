İzmit'te Sağanak Etkili Oldu
1 saat önce
İZMİT'te, sağanak etkili olurken, rögarların tıkanması sonucu cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü.
İZMİT'te, sağanak etkili olurken, rögarların tıkanması sonucu cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. İzmit
'te, öğleden sonra başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı semtlerde rögarlar tıkanınca cadde ve sokaklar, göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçakların altlarında durup, iş hanlarına girerek, dinmesini bekledi. Yağmurun zaman zaman doluya dönüştüğü görüldü. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:22 Kaynak: DHA
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