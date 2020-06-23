İZMİT'te sağanak etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
İZMİT'te sağanak etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
İzmit'te sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçakların altlarında durup, iş hanlarına girerek yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur zaman zaman şiddetini artırırken, ulaşımda aksama yaşanmadı.
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23.06.2020 17:44:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit'te sağanak etkili oldu - Son Dakika