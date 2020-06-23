İzmit'te sağanak etkili oldu - Son Dakika

İzmit'te sağanak etkili oldu

İZMİT'te sağanak etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

İZMİT'te sağanak etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

İzmit'te sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçakların altlarında durup, iş hanlarına girerek yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur zaman zaman şiddetini artırırken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

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- İzmitkocaeli
Sabah, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmit'te sağanak etkili oldu - Son Dakika

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