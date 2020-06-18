İzmit'te sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

İZMİT'te aniden başlayan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Yollarda olan sürücü ve yayalar ise zor anlar yaşadı.

İzmit'te, saat 12.00 sıralarında sağanak etkili olurken, yollar, kısa sürede göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, Doğan Mahallesi Lozan Caddesi'nde, şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Murat Dursun'a ait park halindeki araç, ağacın devrilmesi sonucu hasar gördü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarında durup, iş hanlarına girerek, dinmesini bekledi. Evlerini su basanlar ise kürekle içeri dolan çamuru temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri, su basan yerlerde çalışma başlattı.

- Kocaeli