İZMİT'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bulunan ağaçlar devrilirken, birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı İzmit'te saat 12.00 sıralarında aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde bulunan cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sürücüler sularla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçakların altlarında durup, iş hanlarına girerek yağmurun dinmesini bekledi. İzmit kent merkezinde bulunan birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşanırken, bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Evlerini su basan vatandaşlar ellerine kürek alarak, evlerine dolan çamuru temizlemeye çalıştı. İzmit Doğan Mahallesi Lozan Caddesi'nde ağacın devrilmesi sonucu Murat Dursun'a ait park halindeki araç hasar gördü. Belediye ekipleri su basan yerlerde çalışma yaptı.