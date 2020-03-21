İzmit'te sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit'te sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak destek - Son Dakika

İzmit'te sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak destek

7 saat önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına, bağışıklık sistemlerini güçlendirecek çorba, meyve, kuruyemiş ve ev yoğurdu dağıtacak.

İzmit'te sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak destek, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına, bağışıklık sistemlerini güçlendirecek çorba, meyve, kuruyemiş ve ev yoğurdu dağıtacak.


Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen korona virüs salgını sebebiyle özellikle hastanelerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Hastanelerde sağlık çalışanları canla başla çalışırken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de sağlık emekçilerine destek olmayı sürdürüyor. Başkan Hürriyet, İzmit'te bulunan sağlık çalışanlarına destek olmak için, bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak sıcak çorba, kuruyemiş, taze meyve ve ev yoğurdu dağıtacak.


Öte yandan korona virüse yönelik kent genelinde önlemlerini sürdüren İzmit Belediyesi, 60 yaş üstü ve sokağa çıkamayan vatandaşlara yönelik olarak yardıma muhtaç kişiler ihtiyaçlarını ayağına getirecek. Çalışma hakkında bilgi veren Başkan Hürriyet, "Korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan, risk grubunda olan 60 yaş ve üzeri büyüklerimizin günlük alışveriş ve ihtiyaçlarına yardım etmek için ekiplerimiz her daim hazır. Aynı şekilde çevrenizde bu şekilde yardıma ihtiyacı olan komşularınız varsa lütfen bizlere bildiriniz" dedi. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, Türkiye, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:33 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı         
11:40
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı         
11:12
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları         
07:56
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek         
00:27
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
23:38
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik         
20:07
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya         
19:19
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 17:34:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit'te sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]