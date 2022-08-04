FISKİYEYİ TEKMELEDİ SONUNDA KENDİ ISLANDI - Son Dakika
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FISKİYEYİ TEKMELEDİ SONUNDA KENDİ ISLANDI

04.08.2022 17:07

İZMİT'te, sahildeki parkta çimleri sulamada kullanılan fıskiyeye ardı ardına tekme atan kişi, fıskiyenin başlığını kırarken, su havaya yönelince kendi ıslandı.

İZMİT'te, sahildeki parkta çimleri sulamada kullanılan fıskiyeye ardı ardına tekme atan kişi, fıskiyenin başlığını kırarken, su havaya yönelince kendi ıslandı.

İzmit sahilinde yeşil alanların sulamasında kullanılan fıskiyeye tekme atan kişinin görüntüsü sosyal medyaya yansıdı. Yerdeki fıskiyeye ardı ardına tekme atan kişinin ne yapmak istediğine anlam verilemedi. Fıskiyeye tekme attıktan sonra eli ile suyu yönlendiren başlığı çıkarmaya çalışan kişi yeniden tekme attı. Başlık yerinden çıkınca su havaya doğru yönelirken, fıskiyeye tekme atan kişinin ıslanması görüntülere yansıdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri izleyenler, fıskiyeye tekme atan kişiye tepki gösterdi.

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Kaynak: DHA

Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FISKİYEYİ TEKMELEDİ SONUNDA KENDİ ISLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: FISKİYEYİ TEKMELEDİ SONUNDA KENDİ ISLANDI - Son Dakika
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