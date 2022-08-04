İzmit sahilinde yeşil alanların sulamasında kullanılan fıskiyeye tekme atan kişinin görüntüsü sosyal medyaya yansıdı. Yerdeki fıskiyeye ardı ardına tekme atan kişinin ne yapmak istediğine anlam verilemedi. Fıskiyeye tekme attıktan sonra eli ile suyu yönlendiren başlığı çıkarmaya çalışan kişi yeniden tekme attı. Başlık yerinden çıkınca su havaya doğru yönelirken, fıskiyeye tekme atan kişinin ıslanması görüntülere yansıdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri izleyenler, fıskiyeye tekme atan kişiye tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FISKİYEYİ TEKMELEDİ SONUNDA KENDİ ISLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.