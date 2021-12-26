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İZMİT'TE SAHTE ALKOL ÜRETİLEN EVE BASKIN - Son Dakika

İZMİT'TE SAHTE ALKOL ÜRETİLEN EVE BASKIN

26.12.2021 19:08

İZMİT'te sahte alkol üretimi yapılan eve yapılan baskında 70 litre etil alkol, 14 litre votka, 16,5 litre rakı, 8 litre viski ve aromalar ele geçirildi.

İZMİT'te sahte alkol üretimi yapılan eve yapılan baskında 70 litre etil alkol, 14 litre votka, 16,5 litre rakı, 8 litre viski ve aromalar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te içki üretimi yapılan bir evi tespit ederek baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 70 litre etil alkol, 14 litre el yapımı votka, 16,5 litre el yapımı rakı, 8 litre el yapımı viski, 12 anason yağı, 11 gliserin, 14 tahıl aroması, 10 test kiti ve 4,5 litre şeffaf renkli alkollü içki ele geçirildi. 1 kişi hakkında 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun' kapsamında adli işlem başlatıldı.

İZMİT'TE SAHTE ALKOL ÜRETİLEN EVE BASKIN
İZMİT'TE SAHTE ALKOL ÜRETİLEN EVE BASKIN
İZMİT'TE SAHTE ALKOL ÜRETİLEN EVE BASKIN

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Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Viski, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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