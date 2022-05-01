İZMİT'TE ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA TARAFTAR GRUPLARI ARASINDA ARBEDE - Son Dakika
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İZMİT'TE ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA TARAFTAR GRUPLARI ARASINDA ARBEDE

01.05.2022 00:38

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara çıkan taraftarlar ile kutlamalara engel olmak isteyen Kocaelispor taraftarları arasında arbede yaşandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara çıkan taraftarlar ile kutlamalara engel olmak isteyen Kocaelispor taraftarları arasında arbede yaşandı. İki grup polis tarafından güçlükle yatıştırılırken, bazı taraftarlar gözaltına alındı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo mavililer, 77 puanla ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından İzmit'teki Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutlamak için kentin işlek noktalarına akın etti. Şampiyonluğu kutlamak için Anıtpark Meydanı'na gelen Trabzonsporlu taraftarlar ile kutlamalara engel olmak isteyen Kocaelispor taraftarları arasında arbede yaşandı. İki taraftar grubu, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan olaylarda bazı taraftarlar ise gözaltına alındı. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, polis ekipleri ise başka olayların yaşanmaması için kentin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemi aldı.

İZMİT'TE ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA TARAFTAR GRUPLARI ARASINDA ARBEDE
İZMİT'TE ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA TARAFTAR GRUPLARI ARASINDA ARBEDE
İZMİT'TE ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA TARAFTAR GRUPLARI ARASINDA ARBEDE
İZMİT'TE ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA TARAFTAR GRUPLARI ARASINDA ARBEDE

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kocaeli, Arbede, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İZMİT'TE ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA TARAFTAR GRUPLARI ARASINDA ARBEDE - Son Dakika
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