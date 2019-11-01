Son Dakika Haberleri: İzmit'te seyyar satıcılarla ilgili denetimler devam ediyor
Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te seyyar satıcılarla ilgili denetimler devam ediyor

İzmit'te seyyar satıcılarla ilgili denetimler devam ediyor

7 saat önce

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mevzuata aykırı, seyyar olarak satış yapan şahıslarla ilgili denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

İzmit'te seyyar satıcılarla ilgili denetimler devam ediyor, System.String[]

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mevzuata aykırı, seyyar olarak satış yapan şahıslarla ilgili denetimlerini titizlikle sürdürüyor.


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezinde mevzuata aykırı seyyar olarak satış yapan şahıslarla ilgili denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri; kanunda belirtilen şartları yerine getirmeyip, sağlık koşullarını göz önünde bulundurmadan satış yapan seyyar satıcılarla ilgili gerekli yasal işlemleri hemen gerçekleştiriyor. Açıkta satılan ürünlerin halk sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu ifade eden zabıta görevlileri, vergi vermeden, kayıtsız bir şekilde satış yapan bu şahısların, vergisini veren esnafı da olumsuz yönde etkilediğini söylediler. Ekipler, seyyar satıcılarla ilgili denetimlerin titizlikle devam edeceğini belirttiler. - KOCAELİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
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