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İzmit'te şiddetli fırtına sonucu devrilen ağaç altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaşın anları güvenlik kamerasında - Son Dakika

İzmit'te şiddetli fırtına sonucu devrilen ağaç altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaşın anları güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle bir vatandaş devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ağaç aynı zamanda elektrik direğinin üstüne düşerek onu da devirdi. Olay yerine gelen ekipler, devrilen ağacı yoldan kaldırılırken, sokak yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.

25.11.2023 - 12:46,  Güncelleme: 12:51
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle bir vatandaş devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İzmit ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle ağaç dayanamayarak devrildi. O esnada bir vatandaş ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ölümden dönen vatandaş ne yapacağını şaşırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ağacın devrildiği, vatandaşın ise kaçarak son anda kurtulduğu görülüyor.

Ağaç aynı zamanda elektrik direğinin üstüne düşerek onu da devirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen ağacı yoldan kaldırılırken, sokak yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam İzmit'te şiddetli fırtına sonucu devrilen ağaç altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaşın anları güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit'te şiddetli fırtına sonucu devrilen ağaç altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaşın anları güvenlik kamerasında - Son Dakika
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