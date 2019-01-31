İzmit'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı
18 dakika önce
İZMİT'te, 2 aile arasında çıkan kavgada Mecnun T. ile eşi Miyaser T. vurularak, yaralandı.
İZMİT'te, 2 aile arasında çıkan kavgada Mecnun T. ile eşi Miyaser T. vurularak, yaralandı.
Olay, İzmit
Tavşantepe Mahallesi Kumlu
Sokak'ta meydana geldi. Aynı sokakta yaşayan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine F.Ö. ve eşi V.Ö. evden aldıkları tüfek ile diğer ailenin üzerine ateş açtı. Mecnun T. ile eşi Miyaser T. vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. F.Ö. ve eşi V.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mecnun T. ile Miyaser T. hastaneye kaldırıldı. Polis
kaçan F.Ö. ve V.Ö.'yü yakalanmak için çalışma başlattı.
- İzmitkocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:27 Kaynak: DHA
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