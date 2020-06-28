İzmit'te sınava geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi - Son Dakika

İzmit'te sınava geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi

İZMİT'te, sınava geç kalan öğrencileri polisler araçlarına alarak sınav yerlerine yetiştirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumuna geç kalan ya da yanlış sınav merkezlerine giden öğrenciler için polis ekipleri seferber oldu. Motosikletli polisler ve polis ekipleri, sabah saatlerinde zorluk yaşayan öğrencileri sınav yerlerine yetiştirmek için yoğun çaba harcadı. Ekip araçlarının sirenlerini çalarak hızla öğrencileri sınava girecekleri okullara götürdüğü görülürken, bazı motosikletli polisler ise kendi kasklarını öğrencilere vererek canları pahasına öğrencileri sınava yetiştirdi.