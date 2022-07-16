İzmit'te sır olay! Yaşlı kadın evin salonunda çıplak ve ölü halde bulundu - Son Dakika
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İzmit'te sır olay! Yaşlı kadın evin salonunda çıplak ve ölü halde bulundu

16.07.2022 09:04

İzmit'te bir kişi dini nikahlı eşini evinin salonunda çıplak halde ölü olarak buldu. Yapılan incelemelerin ardından 63 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni morga götürülürken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ile belirleneceği öğrenildi

Saat 18.00 sıralarında Orhan Mahallesi Hasan Elbeyoğlu Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Nesrin Kütükçü, ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde bulundu.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nesrin Kütükçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga götürüldü.

DAHA ÖNCE KALP RAHATSIZLIĞI YAŞAMIŞ

Nesrin Kütükçü'nün daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı, stent takıldığı öğrenildi. Kütükçü'nün kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerden sonra belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay yerinden kareler;

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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te sır olay! Yaşlı kadın evin salonunda çıplak ve ölü halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te sır olay! Yaşlı kadın evin salonunda çıplak ve ölü halde bulundu - Son Dakika
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