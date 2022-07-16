Nesrin Kütükçü'nün daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı, stent takıldığı öğrenildi. Kütükçü'nün kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerden sonra belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nesrin Kütükçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › İzmit'te sır olay! Yaşlı kadın evin salonunda çıplak ve ölü halde bulundu - Son Dakika

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