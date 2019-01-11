Son Dakika Haberleri: İzmit'te Sobadan Zehirlenen Gelin ile Kayınvalidesi, Hastaneye Kaldırıldı

İzmit'te Sobadan Zehirlenen Gelin ile Kayınvalidesi, Hastaneye Kaldırıldı

42 dakika önce

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, evde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Belgin Çımagil (44) ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, tedaviye alındı.

İzmit'te Sobadan Zehirlenen Gelin ile Kayınvalidesi, Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, evde  uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Belgin Çımagil (44) ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, tedaviye alındı.

İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Senem Sokak'ta oturan Belgin Çımagil ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, gece evlerinde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Belgin Çımagil'i arayan ancak ulaşamayan yakınları eve geldi. Yakınları, Belgin ve Aysel Çımagil'i baygın halde görünce  sağlık ekiplerine haber verdi. Yakınlarının yüzünü yıkamasıyla kendine biraz olsun gelen Belgin Çımagil, bir yakını tarafından sırtına alınarak ambulansa taşındı. Baygın haldeki Aysel Çımagil ise sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Belgin Çımagil Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, Aysel Çımagil ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:34 Kaynak: DHA

Yeni Mahalle, Kuruçeşme, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa
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