İzmit'te Sobadan Zehirlenen Gelin ile Kayınvalidesi, Hastaneye Kaldırıldı
39 dakika önce
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, evde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Belgin Çımagil (44) ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, tedaviye alındı.
KOCAELİ'nin İzmit
ilçesinde, evde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Belgin Çımagil (44) ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, tedaviye alındı.
İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle
Senem Sokak'ta oturan Belgin Çımagil ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, gece evlerinde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Belgin Çımagil'i arayan ancak ulaşamayan yakınları eve geldi. Yakınları, Belgin ve Aysel Çımagil'i baygın halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Yakınlarının yüzünü yıkamasıyla kendine biraz olsun gelen Belgin Çımagil, bir yakını tarafından sırtına alınarak ambulansa taşındı. Baygın haldeki Aysel Çımagil ise sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Belgin Çımagil Kocaeli Devlet Hastanesi
'ne, Aysel Çımagil ise İzmit Seka Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. - Kocaeli
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:37 Kaynak: DHA
Kazada Ölen Motosiklet Sürücüsünün Nişanlısı, "Neden Yüzünü Kapatıyorsunuz" Diyerek Bayıldı
Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!
Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı
İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada