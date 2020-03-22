İzmit'te sokağa çıkan 65 yaş üstündekilere evlerine dönmeleri uyarısı - Son Dakika
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İzmit'te sokağa çıkan 65 yaş üstündekilere evlerine dönmeleri uyarısı

6 saat önce

İZMİT'te polis ve zabıta ekipleri, sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindeki kişileri, koronavirüs önlemleri kapsamında evlerine gitmeleri için uyardı.

İzmit'te sokağa çıkan 65 yaş üstündekilere evlerine dönmeleri uyarısı, System.String[]

İZMİT'te polis ve zabıta ekipleri, sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindeki kişileri, koronavirüs önlemleri kapsamında evlerine gitmeleri için uyardı.

İzmit'te, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamındaki yasağa rağmen 65 yaş ve üzerinde bazı kişilerin sokaklarda olduğu görüldü. Özellikle cami avluları ve semt pazarlarının kurulduğu bölgelerde bulunan yaşlılar, polis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından evlerine dönmeleri için uyarıldı. Koronavirüs tehlikesinin anlatıldığı yaşlılar, evlerine gitmeleri için ikna edildi. Kendi imkanları ile evlerine kısa sürede ulaşamayacak olanlar ise polis ve zabıta ekipleri tarafından götürüldü.

Kocatepe Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşın üzerindeki kişi ise 155'i arayarak, ihtiyaçları olduğunu bildirdi. Bunun üzerine İzmit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketten ihtiyacı olan ürünleri alarak yaşlının evine bıraktı.

'GENİŞ AİLEM' PROJESİ

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayanlara 'Geniş Ailem' projesi ile yardım ediliyor. Sokağa çıkamayanlar, belediyenin '153 Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istiyor. Çağrının ardından harekete geçen ekipler, ihtiyaç listesini ve gereken parayı alarak, alışveriş yaptıktan sonra adrese teslim ediyor.


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Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:13 Kaynak: DHA

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