İzmit'te sokağa çıkan gençler, dans etti - Son Dakika

İZMİT'te, koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlama nedeniyle günlerdir evde olan 15- 20 yaşlarındaki gençler, bugün 4 saatlik izinde güneşli havanın keyfini çıkardı. Patenle kayan gençler, müzik eşliğinde de dans etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15 ile 20 yaş arasındaki gençler, bugün 4 saat için verilen izinde cadde ve sokaklara akın etti. Bazı gençler, bisiklet kullanırken, bazıları da kaykay ve paten ile kayarak, güneşli havanın keyfini çıkardı. İzmit Kent Meydanı'nda buluşan gençler, müzik eşliğinde dans etti. Çevredekiler ise gençleri ilgiyle izledi.

Günlerdir evde zaman geçirdiklerini söyleyen Atacan Keskin , "Evde çok canımız sıkıldı. Zaman zaman ders çalıştık, kitap okuduk ya da bilgisayarda oyunlar oynayarak vakit geçirmeye çalıştık. Bugün verilen izinle güneşli havada paten yapmaya geldik. Cep telefonumuzdan müzik açıp zaman zaman da dans ederek eğlendik" dedi.

'YÜRÜMEYİ UNUTMUŞUZ'

Ahmet Sevim ise "Bizim gibi gençlerin evde vakit geçirmesi kolay olmadı. Evde oturmaktan neredeyse yürümeyi unutmuşuz. Bugün arkadaşlarımızla sözleşip buluştuk. Hep birlikte gezip zaman geçireceğiz" diye konuştu.

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