İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu - Son Dakika

İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğuİZMİT'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyenler kent merkezinde yoğunluğa neden oldu.

İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu İZMİT'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyenler kent merkezinde yoğunluğa neden oldu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu gece saat 00.00 itibariyle başlayacak ve 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar İzmit kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Market, fırın, manav ve yufkacıların önünde kuyruklar oluştu. Market girişlerinde uzun kuyruklar oluşunca zabıta ekipleri müdahalede bulundu. Zabıta memurları sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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