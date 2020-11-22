İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı (2) - Son Dakika

POLİS, İZNİ OLMADAN DIŞARI ÇIKANLARA CEZA KESTİ

İzmit'te saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, polis ekipleri kentin çeşitli yerlerinde uygulama noktaları kurdu. Her aracın tek tek durdurulduğu noktalarda, vatandaşların sokağa çıkma izinleri kontrol edildi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde belirtilen izinlere sahip olmayan kişilere 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.