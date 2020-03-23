İzmit'te sokaklar boş kaldı - Son Dakika

İzmit'te sokaklar boş kaldı
14 dakika önce
İzmit'te sokaklar boş kaldıİZMİT'te, koronavirüs tedbirlerinin ardından caddeler ve meydanlar boş kaldı.
İzmit'te sokaklar boş kaldı
İZMİT'te, koronavirüs tedbirlerinin ardından caddeler ve meydanlar boş kaldı. Sokakta işe gitmek zorunda olanlar dışında kimsenin bulunmadığı görüldü.
İzmit'te koronavirüs tedbirlerinin ardından eski günlere oranla cadde ve meydanlardaki insan yoğunluğu azaldı. İzmit'in en yoğun caddelerinden olan Yürüyüş Yolu, İstiklal Caddesi ve Fethiye Caddesi üzerinde neredeyse hiç kimsenin olmadığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise dışarı çıktıklarında maske takarak önlem aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:04 Kaynak: DHA
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