İzmit'te sokaklar boşaldı - Son Dakika
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İzmit'te sokaklar boşaldı

6 saat önce

İZMİT'te, koronavirüs tedbirlerinin ardından caddelerde ve meydanlar boşaldı.

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İZMİT'te, koronavirüs tedbirlerinin ardından caddelerde ve meydanlar boşaldı. Eski günlere göre sokaklarda daha az kişi bulunurken, bazı vatandaşlar maske takarak sokağa çıktı.

İzmit'te koronavirüs tedbirlerinin ardından eski günlere oranla cadde ve meydanlardaki insan yoğunluğu azaldı. Kafelerin bulunduğu alanlar gençlerle dolarken, kafelerin önlemler doğrultusunda kapanmasıyla eski valiliğin bulunduğu meydan boşaldı. Caddelerde de gözle görülür bir düşüş yaşandı. Bazı vatandaşlar ise dışarı çıktıklarında maske takarak önlem aldı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

İstanbul'dan hasta ziyareti için İzmit'e geldiğini söyleyen Sema Çakırel, "Evden çıkmıyordum ama burada bir hastam var. O yüzden İstanbul'dan İzmit'e geldim. Virüsten de korkuyorum. Arabalarda ellerimi hiçbir yere dokundurmadım. İndikten sonra hemen yıkadım. Şimdi de bir restorana girdim. Yine bir yere dokunmadan elimi yıkayıp çıktım. Çok tehlikeli bir virüs. Psikolojim bozuldu. Her an öleceğim sanıyorum. Çok dikkat ediyorum" dedi.

"MECBUREN DIŞARIDAYIM"

Çay ocağı işlettiği için evden çıkmak zorunda olduğunu belirten Mesut Tekin, "Her türlü tedbirimizi mecbur alıyoruz. Öncelik temizlik, başka bir yöntemi yok. Temiz insandan uzak duruyor. Mümkünse kalabalık yerlerde durmuyorum. İşim icabı mecburen dışarıdayım. Ekmeğimin peşindeyim." diye konuştu.

"HEM TEDBİRİMİZİ ALACAĞIZ, HEM DE BAŞKALARINA ÖRNEK OLACAĞIZ"

Sağlık personeli olduğu için topluma örnek olmak istediğini söyleyen Yaşar Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ellerimi bol bol dezenfekte ediyorum. Sık sık yıkıyorum. Aslında bunu yapmak herkesin bireysel sorumluluğu, bunun herkes için vebali de var. Kendimizi koruyoruz, başkalarını koruyoruz. Muhakkak herkesin yapması gereken bir şey. Ben şahsen bu virüsten korkmuyorum. Ben de sağlık personeliyim, bu işin içerisindeyim. Tabii ki kendimizi koruyacağız, ancak başkalarına da örnek olmak istiyoruz. Biz de risk grubundayız. İnsanlarla birebir, çok yakın temastayız. O yüzden hem tedbirimizi alacağız, hem de başkalarına da örnek olacağız."


İstanbul, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:35 Kaynak: DHA

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