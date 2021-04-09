İzmit'te sosyal dayanışma katlanarak büyüyor - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi 2021 Yılı Kültür ve Sanat Sezonu açılış töreninin sunuculuğunu üstlenen Sevinç Erbulak, lansmanın ardından İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğünde İzmit'te yapılan çalışmalar ile ilgili temaslarını sürdürdü.

Kardeş Eller projesinden etkilendiğini ifade eden ünlü oyuncu Erbulak, yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerini bir araya getirecek olan bu kampanya için kameralar karşısına geçti.

Kardeş Eller projesini hep birlikte büyütelim!

Sevinç Erbulak, İzmit'te sosyal dayanışma kültürünü ve iyiliği sembolize edecek olan bu proje ile ilgili duygularını şu şekilde ifade etti; ''İzmit'te çok güzel bir iyilik hareketi başladı. İzmit Belediyesi, Kardeş Eller adında bir platform kurdu. Bu platformun amacı: zor günlerde ihtiyacı olan ailelere destek olmak. Projenin Türkiye çapında bilinmesi bence çok önemli. Bu ülkede yaşayan bir kişi olarak bunu ben de çok önemsiyorum. Dünyada iyilikten üstün bir güç yoktur. Biz yardımlaşma kültürü olan bir ülkenin fertleriyiz. Bu projeyi hep birlikte büyütelim.''

İyilik gülümsemektir anlayışı ile birçok ihtiyaç sahibinin hayatlarına dokunacak olan kampanya dâhilinde yardımseverler, İzmit Belediyesi'nin proje için açtığı web sitesi üzerinden bağışta bulunabilecek; ihtiyaç sahipleri de aynı şekilde bu platform aracılığı ile destek alabilecek.

Sosyal destek çalışmalarını çeşitlendirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya ve toplumsal yardımlaşma konusunda farkındalık yaratmaya devam eden İzmit Belediyesi'nin başlattığı Kardeş Eller projesine katılım her geçen gün katlanarak artıyor.