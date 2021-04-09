İzmit'te sosyal dayanışma katlanarak büyüyor - Son Dakika

İzmit'te sosyal dayanışma katlanarak büyüyor

09.04.2021 08:34
İzmit'te sosyal dayanışma katlanarak büyüyor, System.String[]

İzmit Belediyesi'nin sosyal hizmetler çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği örnek bir dayanışma kampanyası olan Kardeş Eller projesine ünlü tiyatro oyuncusu Sevinç Erbulak'tan destek çağrısı geldi.

Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi 2021 Yılı Kültür ve Sanat Sezonu açılış töreninin sunuculuğunu üstlenen Sevinç Erbulak, lansmanın ardından İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğünde İzmit'te yapılan çalışmalar ile ilgili temaslarını sürdürdü.

Kardeş Eller projesinden etkilendiğini ifade eden ünlü oyuncu Erbulak, yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerini bir araya getirecek olan bu kampanya için kameralar karşısına geçti.

Kardeş Eller projesini hep birlikte büyütelim!

Sevinç Erbulak, İzmit'te sosyal dayanışma kültürünü ve iyiliği sembolize edecek olan bu proje ile ilgili duygularını şu şekilde ifade etti; ''İzmit'te çok güzel bir iyilik hareketi başladı. İzmit Belediyesi, Kardeş Eller adında bir platform kurdu. Bu platformun amacı: zor günlerde ihtiyacı olan ailelere destek olmak. Projenin Türkiye çapında bilinmesi bence çok önemli. Bu ülkede yaşayan bir kişi olarak bunu ben de çok önemsiyorum. Dünyada iyilikten üstün bir güç yoktur. Biz yardımlaşma kültürü olan bir ülkenin fertleriyiz. Bu projeyi hep birlikte büyütelim.''

İyilik gülümsemektir anlayışı ile birçok ihtiyaç sahibinin hayatlarına dokunacak olan kampanya dâhilinde yardımseverler, İzmit Belediyesi'nin proje için açtığı web sitesi üzerinden bağışta bulunabilecek; ihtiyaç sahipleri de aynı şekilde bu platform aracılığı ile destek alabilecek.

Sosyal destek çalışmalarını çeşitlendirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya ve toplumsal yardımlaşma konusunda farkındalık yaratmaya devam eden İzmit Belediyesi'nin başlattığı Kardeş Eller projesine katılım her geçen gün katlanarak artıyor.

İzmit'te sosyal dayanışma katlanarak büyüyor

Fatma Kaplan Hürriyet, Sevinç Erbulak, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İzmit'te sosyal dayanışma katlanarak büyüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var Esra Dermancıoğlu'ndan şaşırtan itiraf: Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil Esra Dermancıoğlu'ndan şaşırtan itiraf: Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef         
08:56
Bir Zamanlar Kıbrıs'ta yürek yakan küvet katliamı sahnesi! Bölüm ölenlerin ruhuna adandı Bir Zamanlar Kıbrıs'ta yürek yakan küvet katliamı sahnesi! Bölüm ölenlerin ruhuna adandı         
08:24
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Can Yaman'la evleneceği konuşulan Diletta Leotta'nın parmağındaki alyansı dikkat çekti Can Yaman'la evleneceği konuşulan Diletta Leotta'nın parmağındaki alyansı dikkat çekti         
21:57
Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük         
21:15
Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü         
19:26
Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu         
17:14
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm 3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm         
16:59
"Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü         
15:10
Tecavüze uğrayıp ormana gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan eski eşe şaşırtan beraat kararı Tecavüze uğrayıp ormana gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan eski eşe şaşırtan beraat kararı         
14:29
Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar         
14:28
Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti         
14:21
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı         
12:52
Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 09:38:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit'te sosyal dayanışma katlanarak büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei