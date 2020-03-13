İzmit'te sosyal ve kültürel etkinlikler iptal edildi - Son Dakika
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İzmit'te sosyal ve kültürel etkinlikler iptal edildi

6 saat önce

İzmit Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında söyleşi, konser, tiyatro etkinliklerini iptal etti.

İzmit'te sosyal ve kültürel etkinlikler iptal edildi, System.String[]

İzmit Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında söyleşi, konser, tiyatro etkinliklerini iptal etti.


İzmit Belediyesi hastalığa yol açan koronovirüsün toplum içerisinde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla Mart ayı sonuna kadar planlamış olduğu söyleşi, konser, sinema, tiyatro, sergi, açılış gibi tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti. İzmit Belediyesi bünyesinde devam eden Anne Eli projesi kapsamında Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine yönelik yemek dağıtımı, toplu geziler, İZMEK ve tiyatro kursları da açıklanacak ileri bir tarihe kadar ertelendi. Ayrıca Emekli Evleri, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar kapalı kalacağı kararlaştırıldı. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:30 Kaynak: İHA
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