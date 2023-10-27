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Su kanalına bırakılan bebek annesinin olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Su kanalına bırakılan bebek annesinin olduğu ortaya çıktı

Son Güncelleme: 27.10.2023 05:45

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde su kanalında bulunan 1 haftalık kız bebeğin annesi olduğu tespit edildi. Bebeğin sağlık durumu iyiye giderken, kadın kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edilecek.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 haftalık kız bebeğini su kanalına bırakan kadının, bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı. Bebeğini resmen ölüme terk eden anne,kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edilecek.

BEBEĞİN ANNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Malta Mahallesi 32. Ada'daki su kanalından gelen ses üzerine vatandaşlar tarafından 1 haftalık kız bebek bulundu. Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Polis ekiplerince bölgedeki kameralar incelenerek, bebeği bıraktığı tespit edilen kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden kadının, bebeğin annesi olduğu öğrenildi. Kadının kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Su kanalına bırakılan bebeğin annesi ortaya çıktı
Su kanalına bırakılan bebeğin annesi ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Bebek, Malta, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Su kanalına bırakılan bebek annesinin olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Su kanalına bırakılan bebek annesinin olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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