İzmit'te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

İzmit'te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesi şehir merkezinde bir banka bırakılan şüpheli paket bomba imha ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınarak patlatıldı.

İzmit'te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesi şehir merkezinde bir banka bırakılan şüpheli paket bomba imha ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınarak patlatıldı. Paketten battaniye ve mont çıktı.


Olay sabah saatlerinde İzmit Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi Dar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit'in en işlek caddelerinden biri olan Fethiye'de bir banka bırakılan şüpheli paketin sahibi çıkmayınca vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Cadde üzerindeki vatandaşları uzaklaştıran ekipler, özel elbiseler giyerek yaklaştıkları paketi fünye ile patlattı. Patlayan paketin içinden ise battaniye ve mont çıktı.


Paketin içinden çıkanları alan polis ekipleri daha sonra caddeyi tekrar vatandaşların kullanımına açtı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kağıthane'de 2 çocuk annesi kadın boşanmak istediği eşi tarafından vuruldu
Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü! 28 yaşındaki genç merdiven boşluğunda yaşıyor 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
16:50 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika Haber
16:47 Başkentte yağmurlu zeminde kayan araç takla attı - Son Dakika Haber
16:45 İzmir'de günlerdir süren su arızası 40 saatte giderildi - Son Dakika Haber
16:45 Yayaya çarpan otomobilin sürücüsü baygınlık geçirdi - Son Dakika Haber
16:44 Kamyon ile elektrikli bisiklet çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika Haber
16:44 Suudi Arabistan'da öğrenci servisi alev alev yandı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika Haber
15:54 Kağıthane'de 2 çocuk annesi kadın boşanmak istediği eşi tarafından vuruldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 16:53:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit'te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]