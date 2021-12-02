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İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköy'ün aşık kedisi! Duraktan bir yere kımıldamıyor - Son Dakika

İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköy'ün aşık kedisi! Duraktan bir yere kımıldamıyor

02.12.2021 14:32

Kocaeli'nin İzmit kentinde sürekli mazgala bakmasıyla tanınan köpekten sonra bu sefer de Bakırköy merkezdeki duraktan bir an olsun bile ayrılmayan kedinin sırrı merak edilmeye başlandı. Kilosu sebebiyle "Tombul" diye adlandırılan kedi, durakta otobüs bekleyenlerin sevgilisi haline geldi. Kedinin durağın etrafında eşini kaybettiği için bölgeden bir an olsun ayrılmadığı iddia ediliyor.

16 Kasım 2020'de Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Fethiye Caddesi'ndeki köpek, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Sürekli mazgalı izlemesi nedeniyle ilgi odağı haline gelen köpeğin neden mazgalı izlediği uzun süre konuşulmuştu. Mazgallara kamera yerleştirilirken, ilgi odağı olan köpeğin daha önce mazgaldan çıkan fareyi kovaladığı için sürekli aynı yeri izlediği tahmin edildi.

İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköylü aşık kedi! Duraktan hiç ayrılmıyor

BU SEFER DE BAKIRKÖYLÜ AŞIK KEDİ

İzmit'teki mazgal köpekten sonra bu sefer de Bakırköy meydandaki otobüs durağından bir an olsun bile ayrılmayan tombul kedinin sırrı merak edilmeye başlandı. Özellikle akşam vakitleri çok yoğun olan durakta uyuyan kedi, kendi yerini vatandaşlara da dahi vermiyor.

BAKIRKÖYLÜLERİN SEVGİLİSİ

Tombul kediye başta bölge esnafı olmak üzere çevredeki vatandaşlar da bir hayli ilgi gösteriyor. Lise öğrencilerinin sürekli mama verdiği kedinin neden sürekli durakta durduğu ise henüz bilinmiyor. İddialara göre kedinin durakta eşinin kaybettiği ve bu nedenle duraktan ayrılmadığı belirtiliyor.

İşte Bakırköylü tombul kedinin fotoğrafları:

İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköylü aşık kedi! Duraktan hiç ayrılmıyor
İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköylü aşık kedi! Duraktan hiç ayrılmıyor
İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköylü aşık kedi! Duraktan hiç ayrılmıyor
İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköy'ün aşık kedisi! Duraktan bir yere kımıldamıyor

Kocaeli, Fethiye, Kasım, Köpek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköy'ün aşık kedisi! Duraktan bir yere kımıldamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköy'ün aşık kedisi! Duraktan bir yere kımıldamıyor - Son Dakika
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