İzmit'te tam kapanma sonrası sokaklarda yoğunluk oluştu - Son Dakika

İZMİT'te tam kapanmanın sona ermesinin ardından bugün sabah saatlerinde bankalar ve iş yerlerinin önünde kuyruklar oluştu, sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

?İzmit'te tam kapanma kararının sona ermesiyle birlikte sabahın erken saatlerinde sokağa çıkanlar, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Bazı banka ve iş yerlerinin önünde kuyruklar oluşurken, zaman zaman sosyal mesafenin de ihlal edildiği görüldü. 17 günlük tam kapanmanın ardından dışarıya çıkan bazı kişiler yürüyüş yaparken bazıları da kent merkezinde bulunan parklarda vakit geçirdi.